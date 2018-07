Helio Castroneves sai ileso após acidente impressionante

O brasileiro Helio Castroneves sofreu um acidente impressionante nesta quarta-feira, no terceiro dia de treinos livres para as 500 milhas de Indianópolis, no oval mais famoso. Ele perdeu o controle do seu carro, que girou, bateu de leve no muro e decolou. De ponta cabeça, ficou praticamente na vertical.

Para a sorte do brasileiro, quando o carro estava caindo, deu uma leve virada a bateu com a lateral na pista. A Penske de Castroneves então se reequilibrou e deslizou com o assoalho no chão. O piloto nada sofreu e saiu andado após o acidente.

"Às 12h47 (horário local), durante um treino em Indianápolis, o carro número 3 de Helio Castroneves bateu na curva 1. Ele está bem, sem lesões. Obrigado", escreveu a assessoria de imprensa na conta oficial do piloto no Twitter.

O assessor de imprensa de Helinho, Américo Teixeira, informou, também via Twitter, que: "Para não dizer que ele não sente nada, ele sente um pequeno incômodo no joelho direito. Portanto, pronto para outra. Grato pela preocupação."

A programação para as 500 Milhas de Indianápolis segue com treinos livres até quinta-feira. Na sexta acontece a "qualificação", que elimina os carros mais lentos, com a pole position sendo definida no próximo domingo. A corrida, válida para a temporada da Fórmula Indy, é no domingo dia 24.