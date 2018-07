Hinchcliffe vence na Fórmula Indy em etapa marcada por erros de estratégia

O canadense James Hinchcliffe venceu neste domingo a etapa de Iowa da Fórmula Indy. Foi a primeira vitória do piloto da Schmidt Peterson na atual temporada, a segunda neste circuito na carreira. O outro triunfo aconteceu em 2013.

+ Vettel vence prova emocionante e acaba com hegemonia de Hamilton na Inglaterra

+ Hamilton ironiza toque da Ferrari no GP da Inglaterra: 'Tática interessante'

Sua equipe e a Penske, no entanto, vacilaram no fim da corrida. Isso porque, faltando cinco voltas para o final, Ed Carpenter perdeu o controle do carro, bateu e causou uma bandeira amarela. O Safety Car entrou na pista e a Penkse optou por mandar Josef Newgarden, então segundo colocado, ao boxes.

A Schmidt Peterson, que vinha com Robert Wickens na terceira posição, pensou na mesma estratégia. No entanto, não houve tempo para que o carro de apoio deixasse a pista e a prova terminou com bandeira amarela. Conclusão: Newgarden deixou a vice-liderança para terminar em quarto, e Wickens ficou em quinto lugar.

Quem agradeceu foi Spencer Pigo e Takuma Sato, que terminaram na segunda e na terceira colocações, respectivamente. A sexta posição ficou com Will Power, que havia largado na pole. Ele terminou à frente de Graham Rahal. Simon Pagenaud foi oitavo, com Ed Carpenter em nono e Alexander Rossi fechando o Top 10.

Newgarden, atual campeão da categoria e vencedor em Iowa em 2016, vinha fazendo uma boa prova e liderou 229 das 300 voltas. A 40 voltas do fim, perdeu a liderança para Hinchicliffe, mas vinha batalhando pelo primeiro lugar. O erro de sua equipe ainda impediu que colasse na liderança da competição.

O neozelandês Scott Dixon, que terminou em 12º lugar, segue na ponta, com 33 pontos de vantagem sobre Newgarden, o novo vice-líder. Alexander Rossi é o terceiro da tabela, a 41 pontos de Dixon.

Os brasileiros não tiveram um bom dia. Tony Kanaan terminou em 17º lugar e Matheus Leist foi o último, em 22º lugar. Os carros voltam à pista da Fórmula Indy no próximo domingo, na etapa de Toronto.