Hispania anuncia espanhol Clos como 3º piloto na F1

"É um grande passo na minha carreira, algo com que sonhei em toda a minha vida e finalmente meu sonho começa a se realizar", disse Clos. "Estou muito impressionado com o trabalho do time. Eles estão atingindo resultados fantásticos em curto período de tempo", completou. "Além disso, estar ao lado de Pedro de la Rosa é muito importante para mim, já que ele e Karthikeyan podem contribuir positivamente para que me torne um piloto melhor".

Em novembro de 2011, Clos participou pela Hispania do teste para jovens pilotos em Abu Dabi. O espanhol foi campeão da Fórmula Renault italiana em 2006 e disputou as últimas três temporadas da GP2, tendo vencido apenas uma corrida.