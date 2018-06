Holandês vence etapa do Rally Dakar, mas Sainz segue líder nos carros

O holandês Bernhard Ten Brinke levou a melhor nos carros na etapa desta quarta-feira do Rally Dakar, entre as cidades de Belén e Fiambalá e Chilecito. O espanhol Carlos Sainz chegou à frente do francês Stephane Peterhansel e aumentou a vantagem na liderança geral da tradicional prova.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

Ten Brinke, da Toyota, venceu a etapa com vantagem de 4min35s sobre Cyril Despres, da Peugeot. No total, ele completou o trajeto de 747 quilômetros (sendo 280km deles cronometrados) com o tempo de 4h10min54s, em solo argentino. Despres foi o segundo colocado, enquanto Sainz chegou na terceira posição, a 4min40s do primeiro colocado da etapa. Ambos são da também da Peugeot.

Ainda na briga pelo título, Peterhansel chegou na quarta posição nesta quarta. Com o resultado, o atual campeão dos carros viu o rival Sainz aumentar em dez segundos a vantagem na liderança.

"Fiambalá é um trecho clássico e especial do Dakar. Foi onde eu perdi o rali de 2009. Naquele ano, eu comeceu com uma margem de 30 minutos de vantagem, mas acabei dentro de um buraco. Então, é ótimo superar esse momento ruim", comentou Sainz, que vem a ser pai do piloto Carlos Sainz Jr, da Fórmula 1.

Nas motos, o australiano Toby Price venceu a etapa desta quarta e subiu para a terceira colocação geral da disputa. O argentino Kevin Benavides e o francês Antoine Meo vieram logo atrás na disputa desta quarta. No geral, o austríaco Matthias Walkner ocupa a primeira colocação, com 32 minutos de vantagem sobre Benavides.

Nesta quinta-feira, os pilotos vão percorrer 723 quilômetros entre Fiambalá/Chilecito e San Juan/Córdoba.