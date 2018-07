Holandeses reagem tarde nos caminhões e festa deve ser russa

A esperada reação holandesa na categoria caminhões do Rali Dacar aconteceu, porém de forma tardia. O Iveco comandado por Stacey Hans venceu pelo segundo dia consecutivo, com seus compatriotas Marcel Van Vliet, do Man, em segundo, e Gerard de Rooy, também do Iveco, em terceiro. O bom desempenho na 12ª etapa, que saiu de Termas de Rio Hondo rumo a Rosário (ARG), em 298 quilômetros de trechos cronometrados, de nada adiantou para os ponteiros desta sexta-feira, já que seus maiores concorrentes, os russos do Kamaz, devem dominar o pódio em Buenos Aires (ARG).

Os russos contam com quatro veículos no Top 5. Airat Mardeev, quinto do dia, é o responsável pela primeira posição da categoria, agora 12min43s de vantagem sobre seu companheiro de equipe Eduard Nikolaev, que parece não ter forças para tentar o título após terminar a especial realizada nesta tarde apenas na oitava posição.

Com exceção do checo Ales Loprais (Man), quarto colocado no geral, a equipe russa também tem Andrey Karginov, em terceiro, e Dmitry Sotnikov, em quinto.

O vencedor da especial, Stacey Hans, é apenas o sexto colocado no acumulado, mais de duas horas e meia do ponteiro. Marcel Van Vliet está em uma posição ainda mais desconfortável, a oitava. Gerard De Rooy é o décimo.

CLASSIFICAÇÃO

12.ª ETAPA DO DACAR/CAMINHÕES

1.º Stacey Hans (HOL)/Serge Bruynkens (BEL)/ Bernard Der Kinderen(HOL), (Iveco) 3h33min39s

2.º Marcel Van Vliet (HOL)/Marcel Pronk (HOL)/Artur Klein (ALE), (Man) +18s

3.º Gerard de Rooy (HOL)/Darek Rodewald (POL)/Jurgen Damen (BEL), (Iveco) +28s

4.º Dmitry Sotnikov (RUS)/Igor Devyatkin (RUS)/Andrey Aferin (RUS), (Kamaz) +1min09s

5.º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) +1min15s

CLASSIFICAÇÃO GERAL/CAMINHÕES

1.º Airat Mardeev (RUS)/Aydar Belyaev (RUS)/Dmitry Svistunov (RUS), (Kamaz) 42h11min50s

2.º Eduard Nikolaev (RUS)/Evgeny Yakovlev (RUS)/Ruslan Akhmadeev (RUS), (Kamaz) +12min43s

3.º Andrey Karginov (RUS)/Andrey Mokeev (RUS)/Igor Leonov (RUS), (Kamaz) +48min40s

4.º Ales Loprais (CZE)/Ferran Marco Alcayna (ESP)/Jan Van der Vaet (BEL), (Man) +1h45min43s

5.º Dmitry Sotnikov (RUS)/Igor Devyatkin (RUS)/Andrey Aferin (RUS), (Kamaz) +2h24min10s