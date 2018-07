Homenageado, Ayrton Senna será tema de praça em São Paulo

Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna será tema de uma praça em São Paulo. O espaço de 15 mil metros quadrados, localizado no Modelódromo do Ibirapuera, será revitalizado e rebatizado de Praça Ayrton Senna do Brasil no dia 1º de maio, marco de 23 anos da morte do ídolo.

"Vai ser a maior homenagem que São Paulo vai prestar para o Senna. Esperamos que ali possa se transformar não só em um local de visitação diária, mas a ideia é que se tenham grandes atividades de homenagem a ele no dia 1º de maio anualmente", afirmou Jorge Damião, secretário de Esportes, ao Estado.

O evento de inauguração, que terá a presença do prefeito João Doria e da família Senna, inclui em sua programação um coral composto por crianças e um violinista, que tocará o Hino Nacional e o "Tema da Vitória". Membros do fã clube do piloto também serão convidados.

Uma das principais atrações da praça será a escultura de 2,5 toneladas, que hoje é exibida na entrada do túnel Ayrton Senna. A obra de arte será transferida na noite desta terça-feira, às 22 horas, ao local em uma operação envolvendo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Guarda Civil Metropolitana. A peça, que passará por restauro, será exposta para contemplação em um ponto elevado no centro do terreno.

Outro atrativo da área verde será uma réplica em bronze do capacete de Ayrton Senna usado na conquista do tricampeonato da Fórmula 1. O paisagismo do ambiente, hoje com predomínio de concreto, foi idealizado por Benedito Abbud. Haverá ainda uma readequação do espaço para cães, com financiamento da empresa Petz, que será chamado de "ParCão". As atividades de aeromodelismo, ferromodelismo, nautimodelismo, plastimodelismo e automobilismo serão mantidas.

Segundo o secretário de Esportes, o investimento será 100% privado. "Toda a revitalização está sendo feita sem investimento do órgão público, todo esse processo é à base de doação. O Benê Abbud, um dos maiores paisagistas, é tão apaixonado pelo Senna que está doando esse projeto para o Município." A entrada fica na Rua Curitiba, ao lado do Clube Círculo Militar.