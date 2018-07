Honda anuncia base na Inglaterra em seu retorno à F1

A fábrica da Honda na Inglaterra vai facilitar a proximidade com a McLaren, com quem a montadora terá uma parceria na F1. A sede em Milton Keynes ficará a cerca de 90 km da sede da equipe inglesa, em Woking. Os japoneses, contudo, vão manter seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Tochigi, no Japão.

A nova base vai permitir um contato maior com a McLaren no desenvolvimento dos novos motores da categoria. A partir de 2014, a F1 terá motores turbo V6, de 1,6 litro, além de mudanças no sistema de recuperação de energia.

A operação da Honda em Milton Keynes deve ter início somente em junho do próximo ano. "Com a confirmação de uma nova base no Reino Unido, nossa preparação para voltar à Fórmula 1 se torna mais específica e concreta", afirmou o diretor-executivo da Honda, Yasuhisa Arai. "Vamos acelerar nosso desenvolvimento para trazer de volta às pistas o motor único da Honda".