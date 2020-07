Honda confirma que Márquez sofreu fratura no braço direito em acidente na Espanha

Seis vezes campeão da MotoGP, Marc Márquez sofreu uma fratura no braço direito em um acidente na etapa da Espanha, realizada, neste domingo, no circuito de Jerez de la Frontera, na prova de abertura da temporada 2020.

A equipe Honda confirmou a lesão do atual campeão da principal categoria de motovelocidade, que "sofreu uma fratura diafisária transversal no úmero direito" e explicou que Márquez deve ser operado nesta terça-feira.

A Honda disse que Marquez, de 27 anos, permanecerá sob observação por 12 horas, mas "nenhum outro traumatismo craniano ou torácico grave" foi descoberto. A equipe disse que o "tempo de recuperação de Marquez ainda é desconhecido".

"Às vezes as coisas não saem como o esperado, mas a coisa mais importante é voltar e seguir em frente", disse Márquez em publicação no Twitter. "Eu prometo a vocês todos que voltarei o mais rápido possível e ainda mais forte".

@marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!

We wish the world champion the very best in his recovery!