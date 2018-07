Honda terá base na Grã-Bretanha em volta à Fórmula 1

Nesta base, a Honda vai reconstruir e manter os motores para a Fórmula 1, desenvolvidos no centro de desenvolvimento e pesquisas da montadora no Japão. Ela também servirá como base operacional da Honda para outros esportes a motor, incluindo o campeonato mundial de carros de turismo (WTCC, na sigla em inglês).

"Com a confirmação de uma nova base de operação para a Fórmula 1 na Grã-Bretanha, a nossa preparação para a Fórmula 1 se tornou mais específica e concreta. Para atender e superar as expectativas dos nossos fãs, vamos acelerar nosso desenvolvimento para trazer de volta o som único do motor Honda para a pista", disse Yasuhisa Arai, diretor de automobilismo da Honda.

A Honda anunciou em maio seu retorno à Fórmula 1, voltando atrás na decisão tomada em 2008 de sair da categoria devido aos efeitos da crise financeira na economia global. A montadora participou da Fórmula 1, seja como equipe ou fornecedora de motores, entre 1964 e 2008.