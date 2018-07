HRT contrata Sakon Yamamoto como piloto de testes A equipe HRT (Hispania) anunciou neste sábado a contratação do japonês Sakon Yamamoto como piloto de testes e reserva nesta temporada 2010 da Fórmula 1. Ele será o responsável por ajudar no desenvolvimento do carro da equipe estreante junto com os titulares - o brasileiro Bruno Senna e o indiano Karun Chandhok.