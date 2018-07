Hulkenberg assume culpa por acidente com Massa e entende punição O alemão Nico Hulkenberg admitiu nesta quinta-feira ser o culpado pelo acidente que se envolveu com o brasileiro Felipe Massa em Cingapura, no último fim de semana, e que o levará a perder três posições no grid de largada do GP do Japão, que será disputado no próximo domingo, como punição imposta pela sua ação, que inclusive provocou o seu abandono na prova realizada no circuito de Marina Bay.