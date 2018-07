Hulkenberg e Vettel elogiam seus carros após teste

O alemão da Force India anotou o tempo de 1min22s608 e, após 112 voltas, comemorou o desempenho de seu carro. "Começamos o dia com um trabalho aerodinâmico, tentando coletar o máximo de informação. Então, o resto do dia passamos trabalhando no balanço do carro e tentando usar todos os jogos de pneus. Mais uma vez o carro pareceu muito bom durante todo o dia", declarou.

Já Sebastian Vettel esteve na pista por 85 voltas, anotou o tempo de 1min22s891, atrás de Sergio Pérez, da Sauber, e também disse ter gostado de sua Red Bull nesta quarta. "Creio que estamos indo no caminho certo com o carro. O carro teve as reações que esperávamos. Está tudo certo até o momento", comentou.