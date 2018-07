Hulkenberg garante estar pronto para liderar Sauber no ano que vem

HINWIL - Após fazer uma temporada discreta na Fórmula 1 neste ano, Nico Hulkenberg viverá uma situação nova em 2013. O piloto alemão vai defender uma nova equipe, a Sauber, e já terá a responsabilidade de liderar o time, afinal seu companheiro de boxes será o jovem mexicano Esteban Gutiérrez, um dos estreantes na categoria.

"Me sinto preparado para liderar. Não é o caso de assumir uma pressão extra, é algo que me motiva ainda mais. Mas, para ser sincero, não acho que meu papel será muito diferente do que eu tive neste ano", afirmou o piloto de 25 anos, que deixou a Force India ao fim da temporada. "Vou apenas me concentrar no meu trabalho para tentar buscar bons resultados".

Hulkenberg encerrou no GP do Brasil apenas o seu segundo ano como titular de uma equipe da Fórmula 1. Ele defendeu as cores da Williams em 2010, mas não conseguiu manter a vaga na equipe no ano seguinte. Em 2012, o alemão terminou o campeonato na 11ª colocação, com 63 pontos. Seu ponto alto foi liderar a maior parte da tumultuada corrida em São Paulo.

"Vou guardar muitos boas memórias de 2012. No início, precisei de algum tempo para voltar ao ritmo porque passei 2011 fora da disputa. Mas acredito que eu e a equipe obtivemos um bom progresso durante a temporada. Conseguimos desenvolver o carro e melhorar nossa performance. Então, só há coisas boas para serem lembradas", destacou o alemão, em clima de despedida da Force India.