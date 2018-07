Hulkenberg lidera 2.º dia de testes da F1 em Barcelona

O alemão Nico Hulkenberg fechou na liderança, nesta quarta-feira, o segundo dia de testes coletivos de pré-temporada que as equipes da Fórmula 1 realizam no circuito da Catalunha, em Barcelona. Com o tempo de 1min22s608, obtido pela manhã, o piloto da Force India foi o mais veloz ao final das duas sessões realizadas na pista espanhola.

Hulkenberg já havia apresentado bom desempenho nos testes de terça-feira, quando só ficou atrás do seu compatriota Sebastian Vettel, o mais rápido do dia na ocasião com a sua nova Red Bull. E, desta vez, o bicampeão mundial teve de se contentar com a terceira posição ao cravar ao marcar 1min22s891, pois foi superado também pelo mexicano Sergio Pérez, da Sauber, que ficou apenas quatro centésimos de segundo atrás do piloto da Force India.

Mostrando força com o novo modelo VJM05, Hulkenberg deu 112 voltas na pista e foi um dos cinco pilotos que deram mais de 100 giros no circuito espanhol nesta quarta. Além dele, Vettel (104), o inglês Lewis Hamilton (120), o finlandês Valtteri Bottas (117) e o francês Charles Pic (108) atingiram a contagem centenária.

A quarta colocação do dia, porém, não ficou com nenhum destes três últimos pilotos. O espanhol Fernando Alonso garantiu o quarto posto ao marcar 1min23s180 e dar 87 voltas ao total. O piloto da Ferrari foi quase meio segundo mais rápido do que o australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, que assegurou a quinta posição ao cronometrar 1min23s639.

Já Hamilton, mesmo tendo sido quem mais andou nesta quarta na pista espanhola, ficou apenas em sétimo lugar com a sua nova McLaren ao cravar 1min23s806. Ele só ficou à frente de Bottas, piloto reserva da Williams, do russo Vitaly Petrov, da Caterham, e de Pic, da Virgin, que foram respectivamente oitavo, nono e décimo colocados.

Nenhum brasileiro foi para a pista nesta quarta-feira, mas os testes em Barcelona prosseguem nesta quinta, quando Felipe Massa estará na pista para dar continuidade aos trabalhos da Ferrari. Na sequência, na sexta, ele voltará a testar o novo carro da escuderia italiana no circuito espanhol.

Confira como ficou a classificação dos testes desta quarta-feira em Barcelona:

1.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min22s608, 112 voltas

2.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min22s648, 85

3.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min22s891, 104

4.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min23s180, 87

5.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s639, 50

6.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min23s806, 120

7.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min24s555, 82

8.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min25s738, 117

9.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min26s605, 69

10.º Charles Pic (FRA/Virgin), 1min27s343, 108