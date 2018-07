Hulkenberg nega mágoa após Ferrari escolher Raikkonen Apontado como provável substituto do brasileiro Felipe Massa na Ferrari para a temporada 2014 da Fórmula 1, Nico Hulkenberg viu seu nome ser preterido com o anúncio da contratação do finlandês Kimi Raikkonen pela equipe italiana. O piloto alemão, atualmente, na Sauber, negou, porém, qualquer rancor com a escuderia por causa da negociação fracassada, além de rejeitar a versão de que foi avisado de que não seria contratado através de uma mensagem por telefone celular.