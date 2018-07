Hulkenberg perde cinco posições no grid por troca de câmbio

A Fórmula 1 anunciou na tarde desta sexta-feira uma punição ao alemão Nico Hulkenberg, da Force India. O piloto perderá cinco posições no grid de largada para o GP da Rússia, neste domingo, por conta da troca na caixa de câmbio não planejada que terá que ser realizada pela sua equipe.

Hulkenberg precisou abandonar o GP do Japão no último domingo justamente por conta de problemas com o câmbio. No entanto, figurou como oitavo colocado na classificação final, uma vez que a prova foi encerrada com bandeira vermelha graças ao grave acidente de Jules Bianchi e o alemão se retirou pouco antes da paralisação da prova.

Se o abandono de Hulkenberg tivesse sido contabilizado, o alemão não haveria recebido nenhuma punição. A sanção aconteceu, no entanto, porque o piloto não conseguirá usar a mesma caixa de câmbio em seis corridas consecutivas, como manda o regulamento da Fórmula 1.Além de Hulkenberg, o venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, perderá cinco posições no grid. Ele foi punido com a perda de 10 posições para o GP do Japão no último domingo, mas como só podia cumprir cinco, as cinco restantes serão aplicadas na Rússia.