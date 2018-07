Hulkenberg quer aproveitar fase para repetir boas corridas em Interlagos

Nico Hulkenberg tem boas recordações de Interlagos. Foi no Brasil que o piloto alemão conquistou a única pole position de sua carreira, em 2010. Após fazer uma boa corrida no GP do México, terminando em sétimo, atrás apenas das Mercedes, das Red Bull e das Ferraris, Hulkenberg quer repetir o bom desempenho de seis anos atrás em São Paulo, desta vez defendendo as cores da Force India.

"Eu tenho muitas boas recordações do Brasil: foi ali que consegui ser pole position no meu ano de estreia e onde eu tive um dos meus melhores dias em 2012 (ficou em sétimo). É uma corrida muito especial, 40 voltas em diversas condições. Eu me sinto verdadeiramente confortável em São Paulo", disse, mirando a prova deste domingo.

Ainda segundo o alemão, um dos segredos para um bom desempenho em Interlagos é estar atento ao tempo inconstante em São Paulo. "O clima muda muito rápido em São Paulo. As nuvens aparecem do nada e de repente estão sobre nós. Esse tempo maluco gera corridas malucas. É algo que eu gosto", afirmou o alemão.

MEMÓRIA

Já para o companheiro de Force India de Hulkenberg, Sergio Perez, Interlagos é uma corrida especial por um outro motivo: sua história: "Você não consegue correr no Brasil sem pensar em Ayrton Senna. Ele é uma lenda para quase todos nós que corremos na Fórmula 1 e sua presença é sentida em todo lugar no circuito", lembrou o mexicano