Hulkenberg se diz aliviado após garantir vaga na F1

"Foi um alívio! Enquanto você não ganha o sinal de positivo, você sempre sente uma ''leve'' tensão. Foi um momento fantástico, quando toda a pressão desapareceu rapidamente", afirmou o piloto, que demorou para ser aprovado pelo dono da equipe, Vijay Mallya. "Ele disse que acreditava no meu talento e que eu merecia uma chance, o que foi um grande elogio e um demonstração de confiança", revelou Hulkenberg.

Mesmo sem correr na F1 nesta temporada - disputou apenas algumas sessões livres -, o ex-piloto de testes da Force India acredita estar preparado para voltar a guiar um carro da categoria.

"Obviamente não estava correndo, mas ao menos tentei me manter em forma. Percorri umas 20 voltas nas sessões livres, mas acho que me adaptei rapidamente. Melhor do que esperava, na verdade. Mesmo assim vou precisar de algum tempo no próximo ano para alcançar o mesmo nível do final de 2010", declarou Hulkenberg, que foi companheiro de Rubens Barrichello na Williams no ano passado.