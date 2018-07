Hunter-Reay vence prova atrasada da Indy no Alabama

Foi a segunda vitória consecutiva do norte-americano em Barber. Depois de largar na terceira colocação, ele aproveitou o erro do pole position Will Power na 16.ª volta para assumir a ponta e não mais perder. A segunda colocação ficou com Michael Andretti, enquanto Scott Dixon completou o pódio.

"Estava ansioso para competir desde que deixamos Long Beach. Que sonho é ter um carro como esse nesse momento da temporada. Seria ótimo levar este carro à vitória em Victory Circle (Long Beach), deveria ter conseguido um grande resultado, mas veio hoje", disse Hunter-Reay, que se envolveu em um acidente e perdeu a chance de vencer no último dia 13.

A vitória deste domingo levou o piloto a 107 pontos, na segunda colocação do campeonato. A liderança ainda é de Will Power, que terminou em quinto neste domingo e tem 125 pontos. Simon Pagenaud, quarto colocado no Alabama, é o terceiro na classificação geral, com 92 pontos.

Entre os brasileiros, o melhor neste domingo foi Tony Kanaan, que terminou na nona posição. Helio Castroneves foi mal e terminou apenas em 19.º. No campeonato, Helinho é o oitavo colocado, com 66 pontos, enquanto Kanaan vem logo atrás, em nono, com 62.