Imbatível, Marc Márquez vence 9ª prova seguida na MotoGP

Marc Márquez segue imbatível. Atual campeão mundial, o piloto espanhol da Honda conquistou neste domingo, na etapa da Alemanha da MotoGP, em Sachsenring, nada menos do que a sua nona vitória em nove corridas nesta temporada do Mundial da maior categoria da motovelocidade.

Caminhando a passos largos para se tornar uma das maiores lendas do seu esporte, Márquez assim domina de forma assombrosa essa edição do campeonato, agora com incríveis 225 pontos. O espanhol Dani Pedrosa, seu companheiro de Honda, foi o segundo colocado neste domingo e ficou sozinho na vice-liderança, com 148.

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, conquistou a terceira posição neste domingo, enquanto Valentino Rossi, seu parceiro de equipe, veio logo atrás. Antes vice-líder do Mundial, o italiano ficou com 141 pontos e caiu para o terceiro lugar no geral.

Na corrida deste domingo, Márquez largou da pole e chegou a perder a primeira posição na largada para o alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, que liderou nas cinco primeiras voltas. Logo, porém, o espanhol reassumiu a ponta e partiu tranquilo rumo ao seu nono triunfo em nove corridas. Já Bradl amargou enorme queda de rendimento e terminou a prova apenas no 16º lugar.

Atrás de Márquez, Pedrosa, Lorenzo e Rossi, o italiano Andrea Iannone (Pramac) e os espanhóis Aleix Espargaró (Foward) e Pol Espargaró (Yamaha Tech 3) completaram, nesta ordem, o grupo dos sete mais bem colocados na Alemanha.

Absoluto no Mundial e campeão mais jovem da categoria, Márquez, de apenas 21 anos, também se aproxima dos recordes de vitórias consecutivas na MotoGP. Ele pode igualar as marcas de Michael Doohan e Giacomo Agostini, que conquistaram dez triunfos seguidos cada um. Já John Surtees e Mike Hailwood alcançaram 11 e 12 vitórias em sequência, respectivamente, na categoria máxima da motovelocidade.

Após a disputa da etapa da Alemanha, a MotoGP viverá um período de férias e só voltará a ter uma corrida em 10 de agosto, em Indianápolis, nos Estados Unidos.