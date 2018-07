Indeciso, Rubinho se vê dividido entre Indy e Stock Car

SÃO PAULO - Após encerrar a Corrida do Milhão em 22.º lugar, no último domingo, naquela que foi a sua última experiência no ano como um novato da Stock Car, o veterano piloto Rubens Barrichello, de 40 anos, irá utilizar este seu final de 2012 para definir o seu futuro. Mostrando ainda estar indeciso, ele prometeu anunciar logo o seu destino, que está entre a permanência na Fórmula Indy ou a continuidade de sua nova aventura como corredor da maior categoria do automobilismo brasileiro.

"Estou dividido entre a Fórmula Indy e a Stock Car", reconheceu Rubinho, no circuito em Interlagos, em São Paulo, onde Cacá Bueno se sagrou pentacampeão da Stock Car, mas perdeu a vitória e o R$ 1 milhão dado ao vencedor da prova nos metros finais para Thiago Camilo. "Acho que a gente vai fazer o anúncio em breve", completou o ex-piloto de Fórmula 1.

Em seguida, Barrichello explicou as vantagens de permanecer na Indy ou de virar, de fato, um competidor permanente da Stock, e não mais um ilustre convidado. "Eu gostaria de fazer um ano melhor do que este da minha estreia e botar em prática o que aprendi", disse, ao projetar seu futuro na categoria norte-americana, para depois lembrar que a família pode pesar para a sua possível continuidade no Brasil.

"Pode estar chegando a hora de voltar para casa. Quero que meus filhos tenham a infância que eu tive. De qualquer forma, estou numa boa situação, porque tenho a condição de escolher onde vou trabalhar. Agora, é uma questão de pensar direitinho", afirmou, deixando mais uma vez clara a sua indecisão de momento.