Indy: Bia Figueiredo admite estar fora das condições ideais para domingo

"O foco no último mês foi apenas na recuperação da minha mão, com muita fisioterapia. É lógico que fiquei frustrada, ansiosa com vontade de voltar logo", afirmou Bia, que disputa em 2011 a sua primeira temporada completa na Fórmula Indy - no ano passado, ela participou de apenas quatro corridas, incluindo a prova de São Paulo.

Por conta da fratura, Bia ficou fora da segunda etapa da Indy, disputada no Alabama (EUA). Ela voltou a correr em Long Beach, no dia 17 de abril, também nos Estados Unidos, mesmo estando longe das condições ideais e terminou apenas na 19ª colocação. Com a lesão, a piloto brasileira tem competido com uma proteção de fibra de carbono na mão.

Em São Paulo, ela promete ser mais competitiva do que foi na última etapa, quando precisou fazer algumas curvas com apenas uma das mãos, evitou disputas de posição e sofreu com as zebras. "Ainda estava com muitas dores em Long Beach, mas foi bom para me preparar para São Paulo e fazer alguns pontos. Eu não vou estar 100% no domingo, mas estarei melhor do que em Long Beach e vou me recuperar da melhor forma possível", disse Bia.

