Indy correrá no Circuito das Américas e vai voltar a Laguna Seca em 2019

Ainda faltando uma prova para o encerramento do campeonato de 2018, a Fórmula Indy já conhece o seu calendário para a temporada 2019. E ele possui duas grandes novidades: a categoria terá pela primeira vez uma prova no Circuito das Américas, no Texas. E Laguna Seca, na Califórnia, voltará a receber uma corrida.

A programação para 2019 foi divulgada nesta terça-feira e possuirá 17 corridas, assim como ocorre em 2018. Assim, duas provas deixarão o calendário: o circuito oval de Phoenix e a pista de Sonoma, na Califórnia. Já as provas do Circuito das Américas e Laguna ocorrerão em pistas permanentes.

"A IndyCar trabalhou para oferecer consistência e cadência ao cronograma e isso se reflete novamente em 2019", disse Mark Miles, presidente e CEO da Hulman & Co., que é proprietária da IndyCar e do circuito de Indianápolis.

"Nós adicionamos corridas em pistas que sabem como fazer eventos fantásticos, enquanto retornamos para onde a Indy tem relacionamentos de longa data. A diversidade do cronograma do próximo ano continuará a fazer o que acreditamos ser o campeonato mais desafiador e competitivo dos esportes a motor", acrescentou.

O Circuito das Américas substituirá Phoenix em março como a segunda corrida do calendário, ocorrendo duas semanas após a abertura em São Petersburgo, na Califórnia, marcada para 10 de março. A pista foi inaugurada em 2011 e, com 3,4 milhas, será o segundo circuito mais longo na programação da Indy, atrás de Road America, no Wisconsin. Além disso, a pista costuma ser palco de provas da Fórmula 1 e da MotoGP.

Laguna Seca recebeu 22 corridas da Indy até 2004. O circuito foi palco da última prova do campeonato em 1996 e repetirá essa condição na próxima temporada, em substituição a Sonoma, no dia 22 de setembro.

Confira o calendário da temporada 2019 da Fórmula Indy:

10/3 - São Petersburgo

24/3 - Austin

7/4 - Birmingham

14/4 - Long Beach

11/5 - Indianápolis

26/5 500 Milhas de Indianápolis

1/6 - Detroit 1

2/6 - Detroit 2

8/6 - Texas

23/6 - Road America

14/7 - Toronto

20/7 - Iowa

28/7 - Mid-Ohio

18/8 - Pocono

24/8- Gateway

1/9 - Portland

22/9 - Laguna Seca