Indy cria torneios paralelos de circuitos ovais e mistos

A Indy Racing League, entidade responsável pela organização da Fórmula Indy, anunciou nesta terça-feira que a categoria terá dois campeonato paralelos nesta temporada, além da disputa geral entre os pilotos. Assim, os competidores e as equipes que tiverem o melhor desempenho nas pistas ovais e nos circuitos mistos ou de rua serão premiados.

A pontuação será a mesma das corridas. A disputa nos circuitos mistos ou de rua começou com a etapa de São Paulo e será encerrada no dia 22 de junho, com a realização da prova de Infineon, na Califórnia. Este campeonato paralelo é liderado por Will Power.

Já a disputa em ovais começará neste fim de semana, com a realização da primeira prova neste tipo de circuito, no Kansas. Este campeonato terminará no dia 19 de setembro, com a etapa de Motegi, no Japão. A prova em Homestead, na Flórida, no dia 2 de outubro, servirá para coroar o campeão geral da temporada 2010 da Fórmula Indy.