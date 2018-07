Indy terá prova no misto de Indianápolis em data de SP

INDIANAPÓLIS - A IndyCar, empresa que organiza a Fórmula Indy, anunciou nesta quinta-feira que irá realizar duas provas no tradicional Circuito de Indianápolis na temporada 2014. A novidade será a realização de uma corrida, no primeiro fim de semana de maio, no traçado misto do circuito, já utilizado em outras categorias, como a MotoGP, e que passa por reformas.

A novidade impacta diretamente nos rumos da etapa de São Paulo da Indy. Isso porque, nos três últimos anos, a prova foi realizada ou no primeiro fim de semana de maio - data agora reservada para Indianápolis - ou no finalzinho de abril. Por conta de questões logísticas, a Indy não organiza provas na semana anterior ou na posterior à etapa paulista. O calendário completo ainda não foi divulgado, mas nenhuma prova será realizada entre as duas etapas de Indianápolis porque o mês de maio é reservado a atividades das 500 Milhas.

A autorização para realizar uma nova prova em Indianápolis foi dada nesta quinta-feira durante encontro entre os proprietários do circuito, a empresa que comercializa os direitos de transmissão e diretores da IndyCar. "Esse evento vai proporcionar ainda mais energia e ação no mês de maio aos fãs e criar outra interação entre o circuito e a Indy", disse Mark Miles, CEO da IndyCar.