Indy: Vitor Meira diz ser difícil repetir pódio de 2010 no Anhembi

SÃO PAULO - Melhor piloto brasileiro na edição de 2010 da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, Vitor Meira admitiu que terá dificuldades para repetir o desempenho no circuito de rua do Anhembi no próximo domingo. Terceiro colocado no ano passado, ele acredita que conseguirá ficar entre os dez primeiros e caso alcance as seis primeiras colocações ficará muito satisfeito.

"Aquela corrida teve uma série de circunstâncias diferentes e a gente se deu bem. Hoje, a realidade da equipe é estar entre os dez primeiros. Se tudo der certo, a chance de terminar entre os seis é grande", afirmou, reconhecendo ser difícil subir novamente ao pódio em São Paulo.

Em 2011, Meira ocupa a décima colocação no campeonato após a disputa de três corridas. O brasileiro ficou na oitava colocação em São Petersburgo, em 12.º lugar em Barber, e na nona posição em Long Beach. Com tal desempenho, o piloto está satisfeito com a evolução do carro da A.J. Foyt Racing.

"Nossa prioridade foi melhorar nos mistos e nos circuitos de rua, e temos conseguido isso. Posso dizer que o meu carro está consolidado como um dos dez melhores, e estar entre os dez do campeonato depois de três corridas consistentes é uma melhora e tanto", comentou.

No ano passado, Meira terminou o campeonato em 12.º lugar. Para ele, o trabalho de 2010 da A.J. Foyt Racing já começou a render frutos em 2011. "O trabalho que a gente fez no ano passado foi consistente, foi uma coisa bem planejada diante das condições que a gente tinha", explicou.