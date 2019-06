Ineficiente com os pneus, Ferrari luta para reagir na Fórmula 1

Sem um piloto no topo do pódio desde o GP dos Estados Unidos do ano passado, quando Kimi Raikkonen triunfou em Austin no dia 21 de outubro, a Ferrari disputa a etapa da Áustria do Mundial de F-1, neste domingo, em Spielberg, com a esperança de encerrar o incômodo jejum. Charles Leclerc deu grande alento à equipe ao fazer a pole position no sábado. Mas tanto ele quanto Sebastian Vettel lutam contra as limitações dos seus carros a fim de interromper a supremacia da Mercedes no ano.

Lewis Hamilton ganhou seis das oito provas da temporada, enquanto Valtteri Bottas, seu companheiro de escuderia, triunfou em duas corridas. A dupla ainda emplacou uma sequência de cinco dobradinhas, algo que nunca havia sido obtida por um time de Fórmula 1 no início de um campeonato.

Um dos principais motivos para o domínio da Mercedes é a ineficiência do SF90, monoposto projetado pela Ferrari para 2019, cujo desequilíbrio chama a atenção de especialistas ouvidos pelo Estado que apontaram as razões para a escuderia estar longe dos líderes do grid.

“O principal motivo para a Ferrari não alcançar a Mercedes é o conceito errado do carro para os pneus deste ano da Fórmula 1. Não é uma questão de motor ou outra coisa, mas de adaptação a essa mudança dos pneus da Pirelli, que passaram a ter uma espessura mais fina e exigem uma maior pressão aerodinâmica para trabalhar na temperatura ideal, mais alta”, ressaltou Luciano Burti, ex-piloto de testes do time italiano na F-1 e atual comentarista de automobilismo da TV Globo.

“O carro da Ferrari tem muita velocidade de reta, mas pouca pressão aerodinâmica nas curvas. E a Mercedes, com um carro mais equilibrado, passou a dominar as corridas com estes novos pneus”, reforçou.

A opinião de Burti é compartilhada pelo italiano Claudio Carsughi, na sabedoria dos seus 86 anos, que há décadas informa como um dos maiores experts em F-1 da imprensa brasileira.

“Primeiro, queria dizer que a Fórmula 1 virou a ‘Fórmula Mercedes’, nunca na história da F-1 tivemos um predomínio como este. Do ponto de vista técnico, o principal diferencial entre a Mercedes e a Ferrari é o aproveitamento dos pneus. Se você for ver, em entrada e saída de curva, o carro da Mercedes anda perfeitamente, como se tivesse em um trilho de trem. Já o da Ferrari, se der tudo que pode até o fim da curva, sai de traseira”, disse o jornalista correspondente do diário italiano La Stampa.

Ao comentar o fato de que Ferrari e Red Bull vêm reclamando muito dos atuais pneus da F-1 e dizendo que os compostos favorecem a Mercedes, Carsughi destacou: “Essas acusações contra a Pirelli, não digo que são desculpas, mas elas servem para justificar uma inferioridade do carro que é clara”.

Max Wilson, atualmente na Stock Car – foi campeão em 2010 –, também não considera justas as críticas aos pneus. “O que vejo é que muitas vezes as pessoas tentam arrumar uma explicação para a falta de desempenho. Quando as coisas não funcionam, as equipes culpam os pneus. Os pneus são a única coisa que é igual para todos e dos quais ninguém deveria reclamar”, diz Wilson, que foi piloto de testes da Michelin e também da Williams na F-1.

Retorno dos pneus de 2018 é descartado

Alvo de críticas de algumas equipes da F- 1, lideradas por Ferrari e Red Bull, os pneus da Pirelli motivaram a realização de uma reunião antes do GP da Áustria. O encontro contou com representantes dos times, da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da própria Pirelli, mas não houve consenso para aprovação de mudanças.

Ferrari, Alfa Romeo, Haas, Red Bull e Toro Rosso votaram pela readoção dos pneus usados em 2018. Porém, Mercedes, Williams, Racing Point, McLaren e Renault se posicionaram contra. É preciso da aprovação de pelo menos sete das dez equipes para uma substituição.

Antes desta votação, o ex-piloto Luciano Burti disse ao Estado que a modificação era improvável. “Para isso seria preciso ter um pedido da FIA, por uma questão de segurança, que não é o caso, ou 70% das escuderias votando pela troca. E isso não deve acontecer porque a Race Point e a Williams são ligadas à Mercedes. Junto com a McLaren, também satisfeita com os pneus, isso já significa 40% das equipes do grid”, resumiu.

O diretor de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, admite mudar os compostos após ouvir críticas, mas só em 2020. “Fizemos um produto dentro do que a F-1 pediu. Os pilotos reclamavam de superaquecimento e bolhas. Se voltarmos ao que era no ano passado, veríamos de novo esses problemas”, diz.

Adaptação ao motor híbrido é complicada

Se a Ferrari não conseguiu projetar um carro para extrair o melhor desempenho dos pneus da Pirelli, a Mercedes conseguiu. A escuderia tem como trunfo em relação à rival sua melhor adaptação aos motores híbridos, adotados a partir de 2014, ano em que a equipe alemã iniciou o seu atual domínio na categoria.

A mudança dos propulsores para V6 turbo foi aprovada pelas escuderias. Especialistas ouvidos pelo Estado consideram que foi um erro a Ferrari ter aceitado a modificação, pois a equipe que hoje lidera o grid começou a investir no desenvolvimento deste tipo de unidade de potência antes dela. “Certamente, o ponto de ‘no return’ para a Ferrari foi ter aceitado o motor híbrido”, disse Claudio Carsughi. “Antes eu achava que a Ferrari iria conseguir fazer bem essa unidade híbrida, mas isso não ocorreu, ao passo que a Mercedes já trabalhava no projeto”.

Max Wilson, piloto da Stock Car, também destacou um aspecto: “Desde 2014, quando a F-1 passou a ter motores híbridos, a Mercedes mostrou um desempenho superior ao dos carros das outras montadoras. De lá para cá, todas as equipes tiveram evolução no desenvolvimento dos motores, mas a Mercedes é superior”. Wilson vê a Ferrari “desequilibrada”, pois o fato de hoje ter o carro considerado o mais rápido em retas é atrapalhado pela falta de eficiência para contornar as curvas com os pneus da Pirelli.

“O projeto do carro da Ferrari prioriza velocidade em reta e, consequentemente, sacrifica a questão da aerodinâmica, mas também é preciso ter velocidade de curva e achar um ponto de equilíbrio ideal nos traçados.”

Com o cenário atual, Carsughi e Luciano Burti, ex-piloto de teste da Ferrari, creem que a Mercedes deve ganhar com facilidade os Mundiais de Pilotos e Construtores. “Talvez esta venha a ser uma das melhores temporadas de Lewis. Ele já é o campeão. É impossível que perca o título. Poderia perder para o Bottas, que não está no mesmo nível do inglês”, diz Carsughi.

Ao ser questionado se a Mercedes vai “sobrar” até o fim do ano, Burti não tem dúvidas. “Infelizmente, acho que sim. Não torço contra a Mercedes, mas torço pelo esporte. Só em Monza (palco do GP da Itália) eu vejo a Ferrari com maiores chances de vencer uma prova neste ano. Uma outra vitória seria mais por um azar ou um fim de semana ruim da Mercedes”.