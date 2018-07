Infiniti patrocinará Red Bull em 2013

O contrato será de quatro anos, anunciaram as duas partes neste domingo.

A equipe, que conquistou o campeonato de construtores nos últimos três anos, tem uma parceria com a Inifiniti desde março de 2011.

"Como parte da ampliação da parceria, o envolvimento da Infiniti com a equipe deixará de ser puramente comercial para se concentrar mais em tecnologia", declarou a Red Bull em um comunicado no Grande Prêmio do Brasil, que acontece neste domingo a partir das 14h no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

(Por Alan Baldwin)