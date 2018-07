Influência da natureza preocupa Sergio Pérez no Bahrein Com apenas dois pontos em três provas disputadas até aqui em 2013, Sergio Pérez vive um início de temporada de Fórmula 1 bem pior do que gostaria de ter com a McLaren. Apenas o 14.º colocado no Mundial, o piloto mexicano, que faz sua primeira temporada pela equipe inglesa, agora começa a projetar um início de reação no GP do Bahrein, neste domingo, onde espera por uma prova com os habituais imprevistos proporcionados pelo circuito de Sakhir, que fica em meio ao deserto.