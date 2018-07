Ingressos para GP do Brasil começam a ser vendidos na bilheteria no sábado

No próximo sábado, dia 31 de outubro, começam as ser vendidos os ingressos para o GP Brasil de Fórmula 1 nas bilheterias do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O início das vendas é às 9h, mas o torcedor já tinha a possibilidade de comprar pelo site oficial desde março.

Os preços dos ingressos variam de R$ 446 a R$ 2.630, neste caso com alimentação inclusa - os bilhetes são válidos para os três dias do evento. A corrida em São Paulo, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, será disputada nos dias 13, 14 e 15 de novembro. Antes da parada no Brasil, os pilotos vão competir no México, neste fim de semana.

As bilheterias do Autódromo de Interlagos, na avenida Senador Teotônio Vilela, S/Nº, ao lado do portão 7, funcionarão diariamente das 9h às 17h. Nos dias 13 e 14 de novembro, será das 7h às 17h e, no dia 15, das 7h ao meio-dia. Dinheiro, cartões de débito e crédito serão aceitos para a operação.

Ingressos para o setor VIP, à venda no site, dependem de disponibilidade cujas informações estão contidas no site oficial - www.gpbrasil.com.br.