Ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 começam a ser vendidos

Antes mesmo do início da temporada 2018 da Fórmula 1, a organização do GP do Brasil já iniciou a venda dos ingressos para a prova. O anúncio do início da comercialização das entradas para a corrida, marcada para novembro, foi realizado nesta sexta-feira.

O ingresso mais barato para a arquibancada custa R$ 610 (R$ 305 a meia-entrada), nos setores G e Q. O mais caro custa R$ 3.100, sem a possibilidade de meia. No setor VIP, o mais barato sai por R$ 4.800, no setor Orange Tree Club, enquanto o mais caro é R$ 15.980,00, no setor Premium Paddock Club - Star Lounge.

A organização da prova informou que a compra dos ingressos pode ser dividida em até oito vezes, sem juros, em diversas bandeiras de cartão de crédito. Há ainda a opção de cartão de débito em parcela única.

Após os testes de inverno realizados em Barcelona, a temporada 2018 da Fórmula 1 começa no dia 25 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne. O GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, está programado para o dia 11 de novembro e será a penúltima etapa do campeonato.