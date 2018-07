Insatisfeito, Domenicali mira carro melhor na Ferrari

MARANELLO - O segundo lugar conquistado por Fernando Alonso no GP da Bélgica, no último domingo, em Spa-Francorchamps, foi bastante valorizado pelo chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, mas o dirigente segue insatisfeito com a situação da escuderia, pois o alemão Sebastian Vettel voltou a vencer e disparou ainda mais na liderança no Mundial de Fórmula 1, agora com 197 pontos, contra 151 do espanhol, o vice-líder.

A diferença entre os dois pilotos fez Domenicali admitir que "o resultado por si só não é suficiente" para a Ferrari, alegando que a equipe "só pode afirmar que está satisfeita quando conseguir reduzir a diferença para a Red Bull e for capaz de lutar pelo primeiro lugar".

O desempenho de Felipe Massa, que segue ruim na Ferrari, faz o abismo entre Red Bull e Ferrari ser ainda mais no Mundial de Construtores da F1, no qual a equipe italiana está em terceiro lugar, com 218 pontos, contra 312 do time austríaco. Já a vice-liderança desta disputa paralela hoje é ocupada pela Mercedes, com 235.

"Nas próximas corridas, tentaremos melhorar o carro para dar a Alonso uma chance de lutar pelo título do campeonato e para Felipe entregar desempenhos que possam ajudar a equipe: estes são nossos objetivos, o resto não importa", enfatizou Domenicali.

Apenas o sétimo colocado deste Mundial, com 67 pontos, Massa ficou justamente no sétimo lugar na Bélgica e segue com futuro indefinido na Ferrari, com a qual tem contrato apenas até o final do ano. O seu desempenho nas próximas provas, por sinal, será decisivo para que ele possa ter alguma chance de seguir na escuderia em 2014.