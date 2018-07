Insatisfeito, Montezemolo projeta reação da Ferrari

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, admitiu que a equipe precisará trabalhar muito para se recuperar do início de ruim de temporada, mas acredita ser possível voltar rapidamente a lutar por vitórias na Fórmula 1. Após duas corridas, a escuderia está em terceiro lugar no Mundial de Construtores, com a metade dos pontos da líder Red Bull. Além disso, nenhum dos seus pilotos subiu ao pódio na Austrália e na Malásia.

"Definitivamente eu não estou satisfeito com a forma como a temporada começou, mas eu tenho total confiança nas pessoas daqui, que sabem como reagir quando a situação é difícil", disse Montezemolo ao site oficial da Ferrari. "Estou certo de que haverá uma resposta surpreendente. Eu sei que todos estão trabalhando a todo vapor e eu tenho muita fé na força humana e técnica da nossa gente. Acredito que o período em que o máximo que nós podemos esperar é um pódio chegará em breve ao fim".

O 150° Itália tem apresentado ritmo forte nas corridas, mas Fernando Alonso e Felipe Massa tiveram dificuldades nos treinos de classificação. "Na corrida, eu vi a Ferrari no mesmo nível que os melhores e se não fossem alguns incidentes certamente iríamos ao pódio", continuou Montezemolo. "Eu também falei longamente com Alonso para obter suas impressões sobre o carro e eu posso dizer que estava confiante em como as coisas correram na corrida, mesmo que tenhamos muito trabalho a fazer para melhorar."

Apesar de acreditar na recuperação da Ferrari, Montezemolo acredita que a equipe terá dificuldades no GP da China por conta do tempo reduzido de preparação para a corrida de domingo. "Espero que possamos ver alguma melhora, especialmente na classificação e ser tão competitivos como fomos na corrida [da Malásia]", disse. "Mas eu acho que vai ser difícil porque eu não acho que a Ferrari pode se transformar em uma semana".