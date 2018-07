Insatisfeito, Rubens Barrichello diz que precisa melhorar

O brasileiro Rubens Barrichello admitiu ter ficado insatisfeito com o comportamento do carro da Williams nas duas primeiras sessões de treinos livres para o GP da Malásia, realizados nesta sexta-feira, no Circuito Internacional de Sepang. Com problemas de equilíbrio, ele terminou o dia apenas em 12º lugar e comemorou apenas o bom ritmo em uma série longa de voltas.

"Obviamente, nós completamos o nosso programa. Isso foi bom, mas ainda temos alguns problemas no meu acerto que precisamos melhorar antes de amanhã (sábado). No momento, eu não estou totalmente satisfeito com o equilíbrio, mas completamos bem a longa sequência de voltas", afirmou o piloto brasileiro, acreditando que ainda é possível melhorar o desempenho do FW33.

Barrichello foi mais lento do que Pastor Maldonado nas sessões de treinos livres na Malásia. O piloto venezuelano, que disputa a sua temporada de estreia na Fórmula 1, foi o oitavo mais rápido da sexta-feira, com 2 décimos de segundos de vantagem para o brasileiro, que registrou 1min38s968 na sua melhor volta.

Veja também:

Mark Webber domina treinos livres de Fórmula 1 na Malásia