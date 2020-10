Inspirado na 'bolha' da NBA, Rally dos Sertões contará com Barrichello, Piquet e até Dj Alok

A 28ª edição do Rally dos Sertões será diferente por causa da pandemia da covid-19. Além de contar com grandes nomes do automobilismo, como Rubens Barrichello, e até mesmo de celebridades, como o Dj Alok, a corrida terá um planejamento inspirado na "bolha" da NBA, tida como o grande modelo de sucesso dentre as ligas esportivas que deram continuidade aos seus torneios em meio a pandemia.

Para que isso seja possível, já que o Rally não se restringe a um único Estado, a disputa contará com sete "pontos de pausa", incluindo uma passagem por Brasília. Além disso, uma rota pré-estabelecida por GPS, que afasta os veículos de povoados presentes no caminho, deverá ser seguida à risca. Quem se afastar do trajeto determinado pela organização será punido. Antes, a caravana se deslocava pelas cidades.

Leia Também Rally dos Sertões cria 'bolhas' de convivência e muda rotina para a nova edição

São Paulo será o ponto de partida do Rally. De lá, os pilotos seguem para Brasília, fazem uma parada no Distrito Federal e outras duas em Goiás. Na sequência, os participantes param no Tocantins e fazem mais três interrupções de trajeto no Maranhão, onde o circuito se encerra, nas cidade de Barreirinhas, após os pilotos terem percorrido 4.749 km.

Cabines de tele atendimento médico serão distribuídos nos sete pontos de pausa do Rally. A medida faz parte de uma ação social chamada "Saúde e Alegria no Sertões" e tem como intuito levar atendimento às comunidades locais.

Além disso, Rubens Barrichello, Thiago Camilo, Felipe Fraga e Nelsinho Piquet, que já são conhecidos no automobilismo, se juntam ao Dj Alok, o chef de cozinha Olivier Anquier e o apresentador Álvaro Garnero para a disputa da competição.