Interlagos amanhece com sol e nuvens antes de treinos O sábado que definirá o grid de largada do GP do Brasil amanheceu com sol, calor e algumas nuvens no céu de Interlagos, em São Paulo. Com expectativa de chuva para o fim do dia, os termômetros marcavam 25ºC, sendo 29º na pista, e umidade do ar mais elevada do que na sexta. Passou de 11% para 42% nesta manhã. A previsão do tempo para este sábado oscila entre 18º e 32ºC.