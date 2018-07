Interlagos passará por reforma após disputa da Fórmula 1 O primeiro semestre de 2012 não deve ter provas de automobilismo em São Paulo e no Rio. É que o Autódromo de Interlagos será fechado para reformas após o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2011, a ser disputado no dia 27 de novembro, e só deve reabrir seis meses depois. E neste tempo deve estar em construção o novo Autódromo de Deodoro, no Rio, que substituirá o de Jacarepaguá, a ser demolido para construções da Olimpíada do Rio, em 2016.