Interlagos recebe segunda etapa do Ferrari Challenge, em abril

SÃO PAULO - Fãs apaixonados pela Ferrari poderão ver de perto as belas máquinas competindo em Interlagos, em São Paulo, entre os dias 13 e 14 de abril, quando acontece o Ferrari Challenge. O desafio reúne 30 carros modelo 458 de proprietários e clientes da montadora italiana e não conta com pilotos profissionais. Os pilotos brasileiros confirmados são Eduardo Souza Ramos e João Adibe (que já competiram em campeonatos GT no Brasil) e Raul Costa, radicado nos Estados Unidos.

A categoria exclusiva da Ferrari existe desde 1993 e possui três campeonatos distintos: América do Norte, Europa e Ásia/Pacífico e no fim de cada temporada é disputada uma final Mundial com os principais pilotos de cada campeonato.

A etapa brasileira, a segunda do ano, fará parte do torneio "América do Norte". A primeira foi em Daytona, junto com as tradicionais 24 Horas. Em 2012, o campeonato norte-americano teve sete etapas.

A tecnologia Ferrari assegura ao modelo 458 Challenge o que há de mais eficiente e moderno nas competições. As Ferraris são equipadas com câmbio automático de sete velocidades, motor de oito cilindros, 4499 cc, atinge a velocidade máxima de 325 km/h e faz de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos.

Junto com a Challenge, o programa da etapa brasileira incluirá ainda uma exibição com modelos dos últimos dez anos de Fórmula 1 da Ferrari que, na Europa, faz parte da Corse Clienti, um evento de automobilismo esportivo do qual a Ferrari Challenge também faz parte. Uma equipe especial de engenheiros e mecânicos da Corse Clienti será responsável pelo trabalho nos carros nos boxes de Interlagos.

Finalmente, Interlagos também poderá conhecer uma apresentação dos modelos 599XX e FXX andando na pista. Trata-se de uma sofisticada versão dedicada a clientes especiais que só pode rodar em pistas específicas e trazem componentes que, mais tarde, poderão equipar os carros de rua. Alguns desses dispositivos também são utilizados pela Ferrari em sua equipe de Fórmula 1.

Hospitality Centers estarão à disposição dos convidados e clientes nos dois dias do evento, em Interlagos. A arquibancada B está reservada para o público. A doação de um quilo de alimento não perecível por pessoa dará direito à entrada na arquibancada B (portão B) do autódromo de Interlagos. Os alimentos serão recolhidos no próprio local. Os portões abrirão às 8 horas, sábado e domingo.