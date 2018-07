Interlagos tem tempo nublado e chance de chuva no GP

O Autódromo de Interlagos amanheceu sob tempo nublado e temperatura amena neste domingo, a poucas horas do início do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo. Após chover na noite de sábado, os termômetros registram 21ºC - 25ºC na pista - e há a possibilidade de mau tempo durante a corrida.

A expectativa é de garoa à tarde, de acordo com a Climatempo, empresa especializada em meteorologia. A temperatura máxima prevista é de 24ºC e a mínima de 18ºC. No circuito, a umidade relativa do ar é de 81%, indicando a possibilidade de chuva.

Se o mau tempo se confirmar durante a prova, equipes e pilotos terão trabalho para reajustar os carros, que não percorreram o novo asfalto de Interlagos sob chuva neste fim de semana. Eles tiveram que enfrentar situação totalmente oposta, com forte calor e alto desgaste dos pneus.

Por essa razão, a chuva deixaria a prova imprevisível, com mais trocas de pneus e maior chance de surpresas. "A Mercedes teve um carro superior durante o campeonato inteiro. Mas temos que acreditar. Às vezes, as coisas acontecem de forma diferente e a sorte pode nos ajudar", declarou Felipe Massa, ao chegar ao autódromo nesta manhã.

O brasileiro vai largar da terceira posição no grid, atrás somente dos dois pilotos da Mercedes. O alemão Nico Rosberg vai sair da pole position e o inglês Lewis Hamilton, líder do Mundial, largará do segundo posto. Eles disputam o título, que só será definido no GP de Abu Dabi, com pontuação dobrada, no dia 23.

A dupla da Mercedes já está em Interlagos. O inglês chegou mais cedo, quando o público ainda era menor, enquanto Rosberg atendeu muitos fãs para fotografias e cumprimentos de apoio. Poliglota, o alemão concedeu entrevistas até em espanhol. Coadjuvante no campeonato deste ano, o espanhol Fernando Alonso também já está presente no autódromo.

TRÂNSITO

Para a corrida, com largada às 14 horas, a CET alerta os fãs da Fórmula 1 para o risco de tráfego mais intenso na região de Interlagos. A previsão é de que o movimento normal em dias de semana seja superado em mais de 150 mil pessoas neste domingo. O tráfego deverá ser agravado pela circulação de pessoas que farão a prova do Enem em diferentes regiões da cidade.

Nos arredores do circuito, flanelinhas cobram até R$ 100 para estacionar o carro na rua. Há também presença, ainda que discreta, de cambistas, embora ainda existam ingressos à venda nas bilheterias do autódromo.