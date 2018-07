Investida de Massa na largada não preocupa Vettel

"Não estou preocupado", descarta o piloto da Red Bull. "Temos espelhos no carro, mas espero não precisar usá-lo. Assim que as luzes se apagarem, nós vamos atacar os pilotos da frente", avisa Vettel, que evita lamentar a colocação inesperada no grid do Brasil - o alemão foi pole no GP dos Estados Unidos, na semana passada, e vinha sendo o segundo mais rápido nos treinos livres em São Paulo.

Vettel acredita que o mau tempo deverá influir diretamente na prova, a começar pela largada. "Acima de tudo, poderá haver muitas coisas acontecendo, diferente das que já ocorreram no fim de semana. Não vou ficar olhando para esquerda ou para direita, para ser honesto", diz o alemão, de olho nos dois pilotos da McLaren e no companheiro Mark Webber, que vão largar em sua frente.

Questionado sobre a chance de poder investir sobre Vettel, na tentativa de beneficiar o companheiro Alonso, Felipe Massa descarta qualquer postura desleal na pista. "Eu vou até o limite do regulamento. Sempre fui um piloto honesto. O meu limite é o limite do regulamento, como eu sempre fiz nas minhas tentativas de ultrapassagens. É pensando assim que vou largar amanhã", afirma.

Enquanto Vettel largará em quarto lugar, posição que garantiria o título ao fim da prova, Alonso sairá somente em sétimo. O espanhol foi o oitavo mais rápido do treino de sábado, mas ganhou uma posição por causa da punição aplicada a Pastor Maldonado. O venezuelano caiu do sexto para o 16º lugar no grid.