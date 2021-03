Ítalo-brasileiro Franco Morbidelli domina os primeiros treinos da MotoGP no Catar

O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para a etapa do Catar, prevista para domingo, a primeira da temporada da MotoGP. O piloto da Petronas Yamaha SRT fez a melhor volta em 1min54s921, 0s125 à frente do espanhol Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini).

Com melhor desempenho na pré-temporada, o australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team) ficou com o terceiro melhor tempo (1min55s112), seguido pelo francês Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), com 1min55s213. A quinta colocação foi do espanhol Joan Mir, atual campeão mundial, da Team Suzuki Ecstar, que completou sua melhor volta em 1min55s255.

Leia Também Entenda as novas regras no futebol para bola na mão e mão na bola definidas pela Fifa

Dois espanhóis e dois italianos vieram na sequência. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) terminou em sexto (1min55s309), seguido pelo compatriota Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), com 1min55s353. O veterano supercampeão Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) fez o nono melhor tempo (1min55s419), atrás de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), 0s054 mais rápido.

A lista dos dez primeiros colocados ficou completa com a presença do português Miguel (Red Bull KTM Factory Racing), que teve melhor desempenho ao marcar 1min55s745.

Os pilotos voltam à pista no Catar neste sábado com mais dois treinos livres: um de 45 minutos, às 9h15 (horário de Brasília), e um de 30 minutos, às 13h20. A classificação está prevista para as 14h. No domingo, há um warm up de 20 minutos às 9h40 e a corrida às 14h.