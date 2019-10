Já campeão, Marc Márquez arranca sua primeira pole em Motegi pela MotoGP

Marc Márquez quebrou mais um tabu na atual temporada da MotoGP, ao conseguir a pole position na etapa de Motegi. Já com seu sexto título mundial garantido, o piloto da Honda foi absoluto na classificação para o GP do Japão, na madrugada deste sábado, e conquistou o direito de largar na frente no circuito japonês pela primeira vez.

Com um tempo de 1min45s763, o espanhol abrirá a primeira fila ao lado do italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, que foi 0s132 mais lento que o rival da Honda, seguido pelo francês Fábio Quartararo, também da Yamaha SRT, e seus 1min45s944.

"A verdade é que eu não me lembrava que a única pole que me faltava era esta do Japão, mas agora me lembraram e me disseram que a minha primeira aqui na MotoGP", afirmou Márquez, sobre mais um feito na categoria máxima da motovelocidade.

Ele confirmou seu sexto título na MotoGP (tem ainda uma conquista nas 125cc e outra na Moto2) no último dia 6, ao ganhar a etapa da Tailândia. Aos 26 anos e em grande fase, o piloto espanhol soma agora 14 pódios e nove vitórias em 15 corridas na temporada.

Em quarto, larga o também espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, da Honda. Completam o top 10 o australiano Jack Miller, da Pramac Ducati; Andrea Dovizioso (Ducati); Danilo Petrucci (Ducati); Aleix Espargaró (Aprilia) e Valentino Rossi (Yamaha).

Com 325 pontos no campeonato, Márquez não pode mais ser alcançado pelos rivais, faltando ainda mais três etapas a serem disputadas, além da corrida em Motegi, neste fim de semana. Os adversários, contudo, seguem na briga pelas demais posições na classificação final da temporada.

O qualificatório deste sábado foi marcado pela ameaça de chuva o circuito localizado na ilha de Honshu. Na última semana, o país asiático foi castigado pela passagem do tufão Hagibis, que afetou a programação do GP do Japão de Fórmula 1. Para este sábado e domingo, as previsões iniciais apontavam chance de um tufão de nível três a uma distância de cerca de 30 quilômetros de Motegi.

A largada da corrida deste domingo, a 16ª da temporada da MotoGP, está marcada para as 3 horas (horário de Brasília).