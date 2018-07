Jacques Villeneuve vai disputar a Corrida do Milhão da Stock Car

SÃO PAULO - A Corrida do Milhão da Stock Car 2011 vai ter um piloto internacional de renome: o canadense Jacques Villeneuve. Aos 40 anos, ele está confirmando para a terceira edição da prova, em 7 de agosto, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma pista que conhece bem - onde venceu pela Fórmula 1, pela qual foi campeão mundial em 1997. Além disso, tem títulos da Fórmula Indy e das 500 milhas de Indianápolis.

"Todo mundo sabe que gosto demais dos carros de corrida, e claro que um convite como esse, de correr no Brasil e ainda concorrendo a um bom prêmio, mexe com qualquer piloto. Fiquei feliz por ter dado certo nossas negociações e estou ansioso para conhecer a categoria, porque sei que é muito forte no país. Vou correr em Interlagos, uma pista que conheço dos tempos da Fórmula 1, e só posso dizer que estou muito contente em poder voltar a competir lá", diz o canadense, em comunicado.

"Ano passado, conversamos com ele, mas não conseguimos conciliar nossas datas com a agenda dele. Este ano voltamos a conversar, ele ficou super animado com a importância da corrida do nosso calendário e deu tudo certo. Será mais um grande diferencial para a Corrida do Milhão", completou Maurício Slaviero, diretor geral da Vicar, organizadora do campeonato. Sua vinda é patrocinada pela Shell e pela Cosan, cores que utilizará em seu carro.

Aposentado, Villeneuve tem participado de corridas nos últimos anos. Em 2011, disputa provas da Nationwide Series, uma das categorias de acesso da Nascar, nos Estados Unidos