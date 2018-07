Jacques Villeneuve voltará a correr pela Nascar Nationwide Series

SÃO PAULO - O canadense Jacques Villeneuve, 40 anos, voltará a correr pela Nascar em 2011. Ele fechou com a equipe Penske para disputar duas provas em circuitos mistos da Nationwide Series (considerada categoria de acesso): em 25 de junho em Elkhart Lake e em 20 de agosto no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal (CAN).

Campeão mundial de Fórmula 1 em 1997 e da Fórmula Indy em 1995, ele utilizará o carro n.º 22, que costuma ser utilizado pelo americano Brad Keselowski, atual campeão da categoria. "Estou realmente olhando adiante ao me juntar à Penske para correr em duas das minhas pistas favoritas do campeonato", diz o piloto, em comunicado.

Na Nascar, Villeneuve tem três corridas disputadas pela Cup Series (a categoria principal) e sete na Truck Series. Sua última prova foi em Indianapolis, no ano passado, quando terminou na 29.ª posição.