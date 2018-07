Japonês Takuma Sato sofre acidente em Indianápolis

O piloto japonês Takuma Sato sofreu um acidente neste sábado durante treinamento para as 500 milhas de Indianápolis, que será realizada no próximo domingo. O ex-piloto de Fórmula 1 foi levado para um hospital nas imediações, onde passará por exames de raio-x.

Takuma Sato saiu do carro com ajuda de um fiscal e reclamou de dores nas costas. A batida aconteceu duas horas antes do treino oficial que definirá o grid de largada para a prova. O carro do piloto japonês rodou na pista e se chocou no muro de proteção do circuito.

Os brasileiros Mário Moraes e Tony Kanaan também bateram neste sábado em Indianápolis. Os dois pilotos não sofreram nenhum ferimento. A pista oval norte-americana é conhecida por provocar fortes colisões.

Na última terça-feira, o venezuelano E.J.Viso se acidentou no circuito. Porém, dois dias depois, após passar por uma bateria de exames, ele foi liberado pelos médicos da Indy Car Series para voltar aos treinamentos.