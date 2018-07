Jean Azevedo e Cristian Baumgart/Beco Andreotti são os grandes campeões do Rally dos Sertões

Com trecho final em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões se encerrou neste sábado, dia em que conhecemos os campeões em cada uma das categorias em disputa. Jean Azevedo (motos), Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Bruno Varela/João Arena (UTVs) e Diogo Zonato (quadriciclos) foram os vencedores.

Jean, da equipe Honda Racing, que já era o maior vencedor do Rally dos Sertões entre as motos, ampliou o número de títulos e agora tem sete. "Foi um rali diferente. Eu comecei com um grande prejuízo logo na primeira etapa, com um furo no radiador da moto. Mas não desisti. Estava muito bem preparado e consegui vir tirando a diferença a cada etapa, numa disputa muito boa com o Gregorio Caselani, que é um excelente piloto e, com certeza, chegaríamos na última etapa disputando essa liderança. Infelizmente ele teve um problema mecânico (na quinta etapa). De qualquer forma, fechamos em primeiro e segundo e toda a equipe Honda está de parabéns", disse o piloto, que anteriormente já havia vencido em 1995, 2000, 2002, 2004, 2005 e 2015.

@jeanazevedopiloto é campeão pela setima pela #hondaracing !!! PARABÉNS!!!! MONSTRO!!! ✊#sertoesprosfortes #sertoes25anos #sertoes2017 #goianiabonito #mundomit #juntossomosdivinos #hondamotosbr #loucospormotos Uma publicação compartilhada por Rally dos Sertões - 25 anos (@sertoesoficial) em Ago 26, 2017 às 11:31 PDT

Nos carros, Cristian Baumgart e Beco Andreotti conquistaram o bicampeonato. Eles lideraram de ponta a ponta e na última etapa levaram um susto. "Foi muita emoção. Tinha muita pedra no caminho e furou um pneu nos 30 km finais. Depois, o motor começou a dar umas falhadinhas", contou Cristian. "A gente veio controlando desde a quarta etapa, mas essa final vai entrar para a história. A conquista é de todos da equipe X Rally Team", completou.

Nos UTVs, a disputa foi acirrada e só foi definida no último trecho, quando Bruno Varela e João Arena garantiram o título, com sete minutos de diferença para Lucas Barroso e Breno Rezende, que terminaram em segundo. "Este é um momento muito feliz e histórico. Gostaria de agradecer muito o meu navegador João Arena, que durante todo o percurso ajudou a me controlar", afirmou Varela.

Nos quadriciclos, Diogo Zonato e George Ximenes iniciaram a última etapa do Rally dos Sertões com uma diferença de pouco mais de 30 segundos. No final, deu Zonato, que quase não acreditou na conquista. "Achei que tinha perdido o título, pois não fui bem na primeira parte da especial. Acelerei muito na segunda metade e quando conclui, fui parabenizar o George Ximenes. Aí fiquei sabendo que eu tinha sido campeão", contou Diogo.

Classificação final do Rally dos Sertões 25 anos (extra-oficial)

Carros

1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti - 21h38min38

2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin - 21h45min23

3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo - 23h38min14

4º Michel Terpins/Maykel Justo - 24h18min15

5º Guilherme Spinelli/Youssef Haddad - 24h38min57

Motos

1º Jean Azevedo - 24h49min12

2º Gregorio Caselani - 26h29min1

3º Bruno Airton Leles - 27h21min18

4º Júlio 'Bissinho' Zavatti - 27h21min56

5º Luciano Gomes - 27h22min56

UTVs

1º Bruno Varela/João Arena - 25h38min22

2º Lucas Barroso/Breno Rezende - 25h46min19

3º Ismar Júnior/André Sá - 26h08min06

4º Edu Piano/Solon Mendes - 26h14min11

5º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira - 26h20min16

Quadriciclos

1º Diogo Zonato - 27h38min44

2º George Ximenes - 27h40min31

3º Milton Martens - 30h33min46

4º Pedro Costa - 33h58min05

5º Geison Belmont - 39h52min56

Resultados da última etapa

Carros

1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad - 2h33min43

2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin - 2h35min57

3º Jorge Junior/Joel Kravtchenko - 2h37min54

4º Luis Nacif/Filipe de Oliveira - 2h39min27

5º Sylvio de Barros/Rafael Capoani - 2h44min52

Motos

1º José Hélio - 2h54min11

2º Jean Azevedo - 2h55min04

3º Mario Marchiori - 3h02min36

4º Gregorio Caselani - 3h03min08

5º Luciano Gomes - 3h06min16

UTVs

1º Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 2h50min33

2º Henrique Gutierrez/André Lucas Munhoz - 2h54min22

3º Denísio Nascimento/Emílio Rockembach - 2h54min51

4º Daniel Mahseredjian/Sano Chermont - 2h56min44

5º Ismar Junior/André Sá - 2h58min27

Quadriciclos

1º Diogo Zonato - 2h58min55

2º George Ximenes - 3h0042

3º Marcelo Medeiros - 3h06min19

4º Milton Martens - 3h36min17

5º Pedro Costa - 3h38min24