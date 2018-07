Jean Azevedo integra time da Honda no Rally Dakar 2015

O Brasil terá representante na Honda South America Rally Team (HSA Team), primeira equipe sul-americana da montadora japonesa a disputar o Rally Dakar, na categoria motos, em 2015. Conforme anúncio realizado na terça-feira, Jean Azevedo será um dos principais pilotos do time, ao lado do argentino Javier Pizzolito e do chileno Daniel Gouet.

"Estou feliz de fazer parte do projeto HSA Team. Será o primeiro ano de um grande time. Com certeza, temos muito a crescer. Estou confiante em fazer um bom trabalho com toda a equipe", destaca o brasileiro, ansioso pela largada, que acontece em Buenos Aires (mesmo local da chegada).

Os argentinos Pablo "Cacha" Rodriguez e Demián Guiral completam o grupo, que utilizará a Honda CRF 450 Rally 2015 para percorrer 9 mil quilômetros em Argentina, Bolívia e Chile.

EXPERIÊNCIA

Entre os dias 2 e 17 de janeiro, Jean Azevedo disputará a principal prova off-road do mundo pela 17ª vez. Aos 40 de idade, o paulista de São José dos Campos coleciona 13 participações nas motos e três nos carros.

O retrospecto é positivo. Por três vezes, encerrou sua participação no Rally entre os sete primeiros colocados, na categoria motocicletas – com direito a quinto lugar em 2003. Chegou, inclusive, a vencer duas etapas: uma em 2005 e outra em 2007.

Fora do Dakar, Azevedo é octocampeão brasileiro de Rally Cross Country, pentacampeão do Rally dos Sertões (a mais famosa prova disputada no País) e pentacampeão do Rally RN 1500, realizado no Rio Grande do Norte. Também é campeão 2013 do Rally Villa Unión, na Argentina.