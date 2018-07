Jean Azevedo tenta superação no Rali Dacar com moto nova

SÃO PAULO - O piloto Jean Azevedo já tem 39 anos, mas está disposto a encarar os 9.374km do Dacar 2014, a maior competição off-road do mundo. Em 14 dias vai percorrer - se não parar antes - dunas, o monte Aconcágua, cânions, salares, o deserto do Atacama e morros cheios de cactos. A competição do ano que vem terá, em média, 50km a mais por dia, e será a mais longa desde 2009, quando a organização trocou, por motivos de segurança, o continente africano pela América do Sul.

Depois de quatro anos competindo entre os carros, Jean volta para as motos. A dificuldade adicional será conduzir um modelo novíssimo da Honda, o CRF 450 Rally, desenvolvido este ano. Os cinco pilotos da Honda Japão já treinam com a máquina. Jean e o argentino Pablo Rodriguez tiveram um breve contato com ela em outubro, mas vão conhecê-la de fato nos primeiros dias da competição. "Infelizmente não tive a oportunidade de ter mais contato, e a adaptação vai ser mesmo no início da competição".

Por esse motivo, o objetivo de Jean em 2014 é tomar contato com a moto e voltar a pilotá-la em 2015. "Acho que um objetivo realista é ficar entre os 15 primeiros em 2014", diz o piloto, que só tem contrato com a Honda para a próxima edição da competição. "Existem a conversa e o projeto para 2015, mas ainda não tem nada assinado".

Jean fez os treinos e participou das competições da temporada com uma moto CRF 450 X, um modelo que pode ser comprado em qualquer concessionária, que depois recebeu as adaptações necessárias. Ele treinou no Jalapão e no Atacama para ficar "afiado" para os trechos de areia.

Este ano, Jean foi o melhor brasileiro no Rali dos Sertões, com a quarta colocação, e venceu uma etapa do Campeonato Argentino, o Rally Villa Unión, em La Rioja. Ele é também o brasileiro com melhor resultado em motos no Dacar - foi o quinto em 2003. O veterano achou bom o Rali ser mais duro este ano. "Quando a competição é mais fácil, o nível técnico fica nivelado por baixo. Eu me preparo, levo a preparação a sério. Por isso gosto quando é mais difícil". A largada do Dacar 2014 será no dia 5 de janeiro, em Rosário, na Argentina.