Jean Todt diz que Schumacher 'terá vida relativamente normal'

Amigo da família Schumacher e presidente da FIA, Jean Todt afirmou que o piloto de Fórmula 1 "viverá uma vida relativamente normal dentro de pouco tempo". Ainda que a família prefira discrição em relação ao estado de saúde de Michael Schumacher, informações mais recentes revelam que o alemão se comunica através dos olhos e que sua evolução é lenta, porém progressiva.

Ainda que Schumacher esteja evoluindo em seu quadro de saúde, Todt adiantou que seu amigo não voltará mais às pistas. "O que podemos dizer é que ele provavelmente nunca mais vai guiar um carro de Fórmula 1. Ele é um lutador, mas foi vítima de um trágico acidente, que pode acontecer com qualquer pessoa. Esperamos que as coisas melhorem. A família está voltada a ele. E ele está batalhando, mas precisa de tempo e o melhor é deixá-lo tranquilo", disse.

Jean Todt, que também é co-fundador do 'Instituto do Cérebro e da Medula Espinhal' - entidade que auxilia no tratamento de casos como os de Schumacher, torce para que o heptacampeão da Fórmula 1 esteja em breve em boa forma e com vida relativamente normal.