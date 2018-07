Jean Todt e dirigentes da FIA passam bem após terremoto no Nepal Quarenta e cinco dirigentes do automobilismo, entre eles o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) estavam reunidos em Katmandu, na sexta-feira, quando a capital do Nepal foi devastada por um forte terremoto. Todos passam bem e estão em local seguro, segundo informou a FIA, nesta segunda-feira, em nota.